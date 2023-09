Humildes ou extravagantes? A lista de pedidos das estrelas no camarim - Quando as estrelas da música ou do cinema resolvem fazer uma aparição, pagar o seu milionário cachê não é o suficiente. Geralmente, cantores, bandas e atores badalados enviam também uma lista de exigências para o anfitrião local, antes de suas apresentações, para se prepararem e atenderem suas solicitações. Parece simples, certo? Bem, quando se trata das celebridades, elas podem ser ridiculamente extravagantes, e seus pedidos não podem ser ignorados! De demandas por comidas e bebidas específicas até a paleta de cores no camarim, clique nesta galeria para ver alguns dos pedidos mais exorbitantes que as estrelas já fizeram no backstage.

© <p>Getty Images</p>