Morre o comediante inglês Mike Yarwood

O comediante e imitador inglês Mike Yarwood morreu esta sexta-feira, dia 8 de setembro, aos 82 anos.

A Royal Variety Charity afirmou, em comunicado, que o ator “deixa para trás um vazio imensurável na indústria do entretenimento".

Mike Yarwood rapidamente ganhou destaque pela sua grande capacidade de imitar vozes e gestos, vestindo a pele de inúmeras celebridades e figuras públicas, tendo-se tornado famoso nas décadas de 1960 e 1970.

"O seu talento para imitar trouxe sorrisos aos rostos de milhões de pessoas e a sua capacidade única de capturar a essência dos seus temas fez dele um ícone no mundo da comédia. Ao longo da sua carreira, Mike apareceu nas televisões em todo o país", refere ainda.

O 'The Mike Yarwood Show', de 1977, detém o recorde de maior audiência no dia de Natal, com 21,4 milhões de telespectadores. A família do comediante pediu que "a sua privacidade fosse respeitada durante este momento triste e difícil”.

Yarwood passou os seus últimos anos no lar de Brinsworth House da Royal Variety Charity, em Twickenham, no sudoeste de Londres, e morreu num hospital.

