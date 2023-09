Pabllo Vittar arrebata o público com show apoteótico no The Town

Neste domingo (10), Pabllo Vittar subiu ao palco The Town e mostrou a maior artista da geração. A drag queen entregou hits, coreografias, figurinos, duetos incríveis e arrebatou o público, que foi o maior de todo o festival.

Ao som de K.O., música de maior sucesso do estilo pop no Brasil, Pabllo entrou no palco 'The One' entregando um espetáculo impecável para a multidão que aguardava ansiosa pelo show.

Sucesso, após sucesso, a drag queen colocou o público para cantar todas as suas músicas e ainda encantou com o dueto com Liniker, onde cantaram 'Disk Me' e 'Baby 95', que deu um tom mais romântico ao show com uma MPB. Pabllo ainda levou ao palco Jup do Bairro, onde apresentaram a versão remix de 'Descontrolada' e ainda empolgaram os fãs com 'O Corre'.

Após o show apoteótico e com o público em êxtase, muitos se perguntavam como a família Medina, responsáveis pelo Rock In Rio e o The Town, o motivo pelo qual Pabllo ainda não foi levada ao palco principal, uma vez que a drag queen tem demanda de shows no exterior e já participou de grandes festivais pelo mundo, como o Coachella, nos EUA.

Apesar de inúmeras críticas, baseadas em preconceitos, Pabllo segue entregando muito entretenimento por onda passa, com shows perfeitos e cheios de referências musicais de todas as regiões do Brasil, como forró, funk, eletrônico e pop. Apresentações dignas de divas pop internacionais!