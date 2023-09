Gisele Bündchen revela qual o tipo de sapatos de que não gosta

Gisele Bündchen está em Nova York para participar da Semana da Moda, que está ocorrendo na cidade nos últimos dias.

A supermodelo brasileira, de 43 anos, surpreendeu os repórteres ao revelar o tipo de calçado que prefere evitar.

"No geral, eu prezo pelo conforto. Se uma peça não for confortável, ela não entra no meu guarda-roupa. Eu não uso algo apenas porque está na moda. Nunca fiz isso", começou a modelo.

"E também não sou fã de saltos altos. Eu uso saltos quando estou trabalhando, mas na minha vida pessoal, eu prefiro tênis, chinelos e sandálias planas", revelou, surpreendendo, uma vez que saltos altos são comuns no dia a dia das modelos.