Unha e carne? Irmãos famosos que são melhores amigos! - Quando se trata de irmãos, só há dois caminhos a seguir depois de adultos. A experiência de crescermos juntos pode levar a uma relação mais próxima e mais significativa do que qualquer outra. Ou você pode simplesmente não suportar seu irmão ou irmã! A maioria das pessoas com irmãos sabe como é ser um adulto e do nada começar a brigar sobre as mesmas coisas de quando vocês eram crianças. Mas nos casos desses irmãos famosos, eles conseguiram superar todos os ressentimentos ou rivalidades de infância! Viver na mira do público não é fácil, mas todos parecem apoiar uns aos outros e respeitar a carreira de cada um. Clique nesta galeria para ver quais irmãos famosos também são melhores amigos nos bastidores. Você pode nem saber que alguns deles são parentes!

© <p>TV Globo / João Miguel Júnior</p>