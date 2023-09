Perseguidor de Paris Jackson enfrenta possibilidade de um ano de prisão

Paris Jackson já havia solicitado uma ordem de restrição contra um homem, cuja identidade permanece oculta, depois de alegadamente ele ter invadido sua propriedade, "olhado pelas janelas".

Esse indivíduo acabou sendo detido pela polícia e enfrenta quatro acusações, incluindo duas por perseguição.

Segundo informações do The Blast, o homem também é acusado de "assédio nas redes sociais" e, se condenado, poderá enfrentar até um ano de prisão.

Atualmente, o suspeito está detido sob fiança de vinte mil dólares na Men Central Jail, em Los Angeles.

No pedido de ordem de restrição, Paris, com 25 anos, destacou que não tem qualquer conhecimento prévio do indivíduo, mas ele começou a enviar mensagens no final de 2019, causando-lhe preocupação devido ao seu comportamento persistente ao tentar estabelecer contato de várias maneiras.

Leia Também: Brasil ainda é um país muito reprimido no sexo, diz Reynaldo Gianecchini