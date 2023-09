Atriz de 'Os Sopranos' entra para o OnlyFans aos 51 anos

Drea de Matteo, atriz da série 'Os Sopranos', aborda sua decisão de não se vacinar contra a Covid-19 em entrevista à Fox Digital, revelando os desafios que enfrentou após ser deixada por seu agente devido a sua escolha.

"Nunca soube que isso mudaria minha vida, de repente, em um momento em que deveria estar relaxando. Não esperava mudar de carreira e descobrir coisas novas porque minha própria indústria me vê como uma rebelde", compartilhou.

"Alguns podem dizer que cometi um erro por não seguir as regras há dois anos. Por isso, não quero ficar à mercê de ordens, greves ou coisas assim", destacou.

De Matteo explicou que decidiu ingressar no OnlyFans quando percebeu a oportunidade de ganhar dinheiro com isso. "Todo mundo faz compartilhamentos em lingerie no Instagram, e eu não fazia, mas se fosse paga por isso, por que não?", disse.

Ela enfatizou que essa decisão permitiu que ela continuasse a cuidar de seus filhos, Alabama Gypsyrose, de 15 anos, e Waylon Albert 'Blackjack', de 12, em casa.

