Tudo o que você sempre quis saber sobre Chris Evans e nem imaginava - Chris Evans passou de um ator relativamente discreto que fazia comédias adolescentes e dramas mal avaliados para se transformar num dos rostos mais conhecidos de Hollywood. E, agora, o homem que conhecemos como Capitão América também foi eleito o Homem Mais S e x y do Mundo pela People em 2022! Então, qual o melhor momento para rever vida e as conquistas do que este? Clique na galeria para descobrir tudo o que você sempre quis saber sobre Chris Evans e nem imaginava.

© <p>Getty Images</p>