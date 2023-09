BBC remove conteúdos de Russell Brand dos seus sites

A BBC retirou parte do conteúdo de Russell Brand de suas plataformas iPlayer e Sounds, alegando que o material não atendeu às expectativas do público.

Essa decisão veio após quatro mulheres acusarem o comediante de estupro e abuso sexual, alegações que foram divulgadas pelo The Times, Sunday Times e Channel 4. Russell Brand nega as acusações.

Um porta-voz da assessoria de imprensa da BBC afirmou que a emissora geralmente não proíbe ou remove conteúdo que faz parte do registro público, a menos que haja justificação para fazê-lo. No entanto, após uma revisão cuidadosa, eles optaram por remover parte do conteúdo de Russell Brand, pois consideraram que não estava mais de acordo com as expectativas do público.

De acordo com o The Sun, episódios de programas como 'QI' e um episódio de um podcast apresentado por Joe Wicks, ambos com a participação de Russell Brand, foram retirados das plataformas da BBC.

