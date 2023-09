Gisele Bundchen: "Parar de beber foi como renascer"

Gisele Bundchen tornou-se num ícone de estilo de vida saudável e recentemente explicou o que a motivou seguir por esse caminho.

A modelo fez do esporte e da meditação pilares da sua vida e explica porquê. "Quando é jovem acredita que nada te pode afetar, mas no final o teu corpo te faz saber que isso não é verdade. Tive graves ataques de pânico e depressão", confessou, citada pela revista Hola.

Entre as festas exclusivas que frequentou quando começou, ainda jovem, no mundo da moda e os grandes desfiles nos quais marcou presença, reconhece que foi difícil manter-se afastada do consumo de álcool e tabaco, grandes inimigos da saúde, que se tornaram parte da vida de muitas top models, entre as quais a própria Gisele.

"Tive que substituir todos aqueles hábitos que estavam me matando por hábitos que me deram uma nova vida. Em vez de acordar com dois cigarros e um frappuccino com creme, eu acordava, saía para correr, voltava e fazia uma hora de exercícios de respiração e ioga", revelou.

"Parar de beber foi como renascer. Foi difícil para mim, porque somos criaturas de hábitos, mas a minha vida mudou completamente". Foi há apenas alguns anos que Gisele deixou de consumir bebidas alcoólicas. "Eu medito e faço exercício todos os dias, sou assim há 20 anos, acordo às cinco da manhã. Sou muito grata por ter este corpo, sou mesmo. Agora aprendi porque é não era tão bom quando eu tinha 20 anos ou quando era adolescente... Percebi que o meu corpo é o meu templo e eu quero muito aproveitar isso", acrescentou na mesma entrevista.