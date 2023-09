Em série, Naomi Campbell conta abertamente sobre o abuso de drogas

Naomi Campbell falou sobre seus problemas com o abuso de drogas, confessando que as usou como uma maneira de lidar com a dor causada pelo abandono na infância, bem como pela morte prematura de Gianni Versace, seu amigo próximo, que foi assassinado a tiros em 1997.

Em uma entrevista para a nova série documental da Apple TV+ 'The Supermodels', a modelo admitiu: "Lidar com o luto tem sido algo muito estranho na minha vida, porque nem sempre surge imediatamente. Mais tarde, é quando eu desmorono. Mas eu mantive a tristeza dentro de mim e apenas lidei com ela."

Especificamente sobre a morte de Versace, a modelo afirmou que sofreu muito, pois ele era alguém muito próximo que lhe deu "um grande apoio no início de sua carreira". Ela também falou sobre o abuso de drogas.

"Quando comecei a usar [substâncias ilícitas], essa foi uma das coisas que tentei encobrir, foi o luto. O vício é tão... é muito prejudicial, é realmente", começou a dizer. "Você pensa que vai curar a ferida, mas não cura. Pode causar muito medo e ansiedade", acrescentou.

Em 1999, Naomi Campbell precisou passar por reabilitação após desmaiar durante uma sessão de fotos e admitiu que foi "assustador" enfrentar seus problemas. "Optei por ir para a reabilitação. Foi uma das melhores e únicas coisas que eu poderia ter feito por mim naquele momento."

Leia Também: Casimiro revela como Chico está após término com Luísa Sonza