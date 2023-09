Gente como a gente! Conheça os famosos que usam transporte público?

Quem são os famosos que usam transporte público? - Quando imaginamos celebridades circulando pela cidade, não costumamos imaginá-las usando o transporte público. Mas, ao contrário da crença popular, nem tudo é brilho e glamour quando se trata de deslocamento. Bem, pelo menos não para esses famosos. Apesar da fama (e da grana que vem com isso), esses astros e estrelas optam por uma maneira mais barata e ecológica para ir de um lugar a outro. De andar de metrô a pegar um busão, as celebridades muitas vezes se misturam com outros passageiros e seguem suas vidas da mesma forma que nós. Percorra a galeria e veja quem foi flagrado usando transportes públicos.

© <p>NL Beeld</p>