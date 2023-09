Filha de Eminem, Alaina Scott, trabalha como esteticista

Alaina Scott, a filha mais velha de Eminem, está atualmente empregada como esteticista em um salão de cabeleireiro e spa, de acordo com informações do The Sun.

O salão está localizado próximo à sua casa em Rochester Hills, Michigan, e uma fonte revelou que Alaina, com 30 anos de idade, mantém uma relação muito positiva com os clientes.

Vale lembrar que Alaina e Stevie foram adotadas por Eminem. O rapper também é pai de Hailie Jade Scott, sua filha biológica.

Essa notícia surge alguns meses após o casamento de Alaina Marie Scott com Matt Moeller em julho.

