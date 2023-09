Os divórcios de famosos que pegaram todo mundo desprevenido!

Quando se trata de casamentos de famosos, a gente sabe que não é o de todo mundo que dura. E não importa as circunstâncias, um divórcio nunca é fácil e ninguém deseja isso para outra pessoa. Só que existem alguns divórcios de celebridades que pegam a gente de surpresa, mais do que outros.

Sandy e Lucas Lima, por exemplo, não deram nenhum sinal de que estavam enfrentando problemas. Porém, pegaram todos de surpresa quando anunciaram a separação pelo Instagram na tarde de hoje, 25 de setembro de 2023. Após 24 anos juntos e 15 anos de casamento, o músico escreveu em sua conta que eles tomaram uma decisão que não era fácil, nem impulsiva. "Não teve briga, mágoa, traumas... a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também." Lucas também pediu que a privacidade do ex-casal e da família, que inclui o filho deles, Theo, de 9 anos, seja respeitada.

