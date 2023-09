Famosos que disseram não ao álcool

Sóbrios e felizes: famosos que não bebem álcool - O excesso faz parte da cultura do entretenimento e o álcool não é exceção. Há, no entanto, algumas celebridades que optam por viver uma vida livre de bebidas alcoólicas. Algumas dessas celebridades simplesmente não gostam do sabor, enquanto outras tiveram um relacionamento difícil com a bebida no passado. Em entrevista à revista People, a eterna top brasileira Gisele Bündchen contou que abandonou o hábito de tomar álcool quando fez 40 anos. O objetivo era melhorar suas noites de sono e se sentir mais "presente" no seu dia a dia. "Logo depois de completar 40 anos, na verdade, eu sentia uma grande diferença entre quando bebia uma taça de vinho e quando não bebi a taça de vinho. É socialmente aceito tomar uma taça de vinho. E as pessoas até dizem: 'Ah, é saudável para você'. Bem, não é saudável para mim . Se você quiser exigir do seu corpo o que eu exijo ao meu corpo, que é muito, não posso ficar ingerindo todas essas coisas, porque elas somam", explicou. A ex-mulher de Tom Brady revelou que sentiu uma melhora imediata, principalmente, em seu foco. "Eu me sinto mais clara. Antes, eu me sentia um pouco mais confusa. Agora, estou mais perspicaz e percebendo coisas que eu não percebia antes. Quando eu não estou bebendo, eu durmo muito melhor. Você tem que se amar!". Clique na galeria para descobrir quem são outros famosos que preferem manter as coisas sóbrias - muitos superaram até o vício.

