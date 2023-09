Deborra-Lee Furness fala pela primeira vez após divórcio de Hugh Jackman

Deborra-Lee Furness fez sua primeira declaração sobre o divórcio de Hugh Jackman, cuja separação foi anunciada neste mês.

As declarações foram feitas durante uma conversa com as personalidades da rádio australiana, Kyle Sandilands e Jackie O Henderson, que acidentalmente fizeram uma chamada.

"Na verdade, ligamos por engano, é ridículo. Mas agora que você atendeu, não vamos desligar. Nós te amamos, esperamos que você esteja bem", notaram.

Agradecendo a preocupação, Deborra-Lee respondeu: "Obrigada, rapazes, agradeço a preocupação. Vocês são muito queridos".

"Sinto que ainda é cedo demais. Não quero me envolver em nada. Mas gostamos de você, ligue quando quiser conversar", disse Kylie.

"Obrigada, rapazes", afirmou a atriz antes de encerrar a chamada.

Vale ressaltar que a separação de Hugh e Deborra-Lee pegou os fãs de surpresa. Eles estavam casados há quase três décadas e têm dois filhos juntos: Oscar, de 23 anos, e Ava, de 18.

Leia Também: Ronaldo Nazário e Celina Locks celebram casamento em Ibiza