Tímidos? Celebridades que não nos deixam saber nada sobre suas vidas!

Bichos do Mato? Famosos que não sabemos quase nada das suas vidas! - Essas celebridades são bem-sucedidas, mas são avessas ao mundo da fama. E justamente para proteger a privacidade e a vida doméstica, muitas estrelas optaram por viverem reclusas e em lugares isolados. Algumas prezam tanto pela discrição que chegam ao cúmulo de esconderem a própria identidade, mesmo quando fazem aparições públicas. Em 2023, Rita Lee voltou a reacender a curiosidade dos fãs após recente internamento no hospital e homenagem no 'Altas Horas'. Por sinal, o que tem feito a Rainha do Rock Brasileiro desde que se afastou da mídia? Na galeria, saiba mais sobre o 'paradeiro' da cantora e relembre outros famosos que fugiram dos holofotes para terem uma rotina pacata e reservada!

© <p>TV Globo/Getty Images</p>