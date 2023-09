Vício: os famosos que foram vítimas do alcoolismo

Famosos que morreram de alcoolismo - Quando se trata de batalhas públicas contra o vício, o abuso de álcool é frequentemente deixado de lado. O vício em outras drogas é percebido como sendo mais grave, já os problemas com a bebida são muitas vezes colocados em segundo plano. No entanto, o abuso de álcool, especialmente durante um longo período, pode ser extremamente prejudicial para a nossa saúde e definitivamente não dá para fingir que não acontece. Infelizmente, há muitas celebridades que acabaram sucumbindo ao seu problema de bebida. Infelizmente, o cantor Steve Harwell é a mais recente prova disso. O músico de 56 anos, mais conhecido como vocalista do Smash Mouth, teria entrado em cuidados paliativos após décadas de alcoolismo. A banda alcançou grande sucesso com os hits 'All Star' (1999) e 'I'm a Believer' (2001), da famosa trilha sonora do filme 'Shrek'. O empresário de Harwell divulgou um comunicado explicando que o artista estava "lutado contra o abuso de álcool ao longo de sua vida - e agora atingiu o estágio final de insuficiência hepática". O músico estava com a saúde debilitada nos últimos dois anos, tendo sido diagnosticado com cardiomiopatia, insuficiência cardíaca e encefalopatia de Wernicke. O líder do Smash Mouth tinha sido recentemente hospitalizado e estava recebendo tratamento, mas foi mandado para casa para ser colocado sob cuidados paliativos, cercado por familiares e amigos no início de setembro de 2023. Seu agente revelou que ele provavelmente só teria cerca de uma semana de vida. Mas há outros tristes casos envolvendo estrelas. Confira esta galeria para ver quais famosos morreram em decorrência do abuso de álcool.

