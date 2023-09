Kelsey Parker diz que "merece a felicidade" após a morte do marido

Kelsey Parker considera que "merece um pouco de felicidade", depois do momento conturbado que viveu com a doença e morte do marido, Tom Parker.

A viúva do cantor do The Wanted reencontrou o amor ao lado do eletricista Sean Boggans, naquela que é a sua primeira relação desde a morte de Parker em março de 2022.

Em entrevista ao programa 'Loose Women', da ITV, Kelsey disse que merece ser feliz. "Estamos tentando uma nova relação e ainda estou de luto e é muito, muito difícil para nós os dois, mas sabem que mais? Estou muito, muito feliz e mereço um pouco de felicidade", afirmou.

"É isso, eu queria o conto de fadas com o Tom. Eu queria o final feliz do conto de fadas, mas isso não aconteceu comigo, então como posso seguir em frente com a minha vida? Coloquei o Tom em primeiro lugar, coloquei os meus filhos em primeiro lugar. Sinto que agora preciso de um pouco de felicidade", acrescentou, na mesma entrevista.

A atriz, de 33 anos, é mãe de Aurelia, de três anos, e de Bodhi, de dois, que nasceram do casamento com Tom Parker.

