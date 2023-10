Filha de Robin Williams diz estar perturbada com uso de IA

A filha de Robin Williams, Zelda Williams, não parece apoiar as recriações de aparência e voz do pai feitas com tecnologia de Inteligência Artificial (IA), considerando-as perturbadoras.

“Já ouvi IA usando a voz [do meu pai] para que diga o que as pessoas quiserem e, apesar de pessoalmente o achar perturbador, as ramificações vão muito além do que eu sinto”, afirmou Zelda numa publicação compartilhada no Instagram, ressaltando que esta tecnologia pode ser usada para substituir ou recriar atores que não concordaram com a sua utilização.

Serve recordar que Robin Williams faleceu aos 63 anos em 2014, na altura um ícone da comédia e do mundo do cinema graças a filmes como ‘Aladdin’, ‘Cidade dos Poetas Mortos’, etc.

