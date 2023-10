Eles estão em plataformas de conteúdo adulto e faturando MUITO! - Cada vez mais popular, as plataformas de conteúdo adulto se tornaram uma vitrine para criadores de conteúdos anônimos e famosos que apostam em materiais picantes (ou não)! Inclusive, muitas celebridades voltaram aos holofotes através desses aplicativos, como O nly Fans e P rivacy, que permitem aos donos de perfis cobrarem pelo acesso aos posts exclusivos, seja por assinatura mensal ou venda avulsa. Dizem que elas estão faturando uma grana por lá. Há personalidades brasileiras que confessaram estar "milionárias" com o negócio. Além de fotos e vídeos ousados, há estrelas que também têm investido nesses sites para promoverem suas carreiras e até negócios diferenciados. Curioso para saber porque esses famosos aderiram às plataformas de conteúdo adulto e qual o segredo do sucesso deles por lá? Clique a seguir na galeria!

© <p>AgNews/TV Globo</p>