Famosos que fizeram seguro de partes do corpo e você não sabia! - Não é novidade que muitas celebridades conquistaram fama e fortuna por causa da boa aparência, ainda que tenham provado depois competência e talento em suas respectivas áreas. Já outras personalidades, incluindo da música e do esporte, ganharam notoriedade por serem extremamente habilidosas e o corpo acaba por ser uma ferramenta de trabalho (e de sucesso, claro). E justamente para se protegerem de possíveis incidentes, muitas estrelas fizeram seguros de partes do corpo para que suas carreiras não fossem prejudicadas. Como esquecer das valiosas pernas de Claudia Raia? Na galeria, conheça os famosos brasileiros e internacionais - alguns que você nunca iria imaginar - que já recorreram a apólices com o objetivo de resguardar a integridade física. Veja valores!

© <p>Getty Images/TV Globo</p>