Ariana Grande e Dalton Gomez finalizam processo de divórcio

Ariana Grande e Dalton Gomez finalizaram o seu processo de divórcio, revela a revista People.

A cantora, que assinou um acordo pré-nupcial com Dalton, irá pagar-lhe cerca de 1.250 milhões de dólares (7 milhões de reais), conforme destaca o TMZ.

Ainda segundo os termos do acordo, o agente imobiliário receberá igualmente os lucros da venda da casa em que morava em Los Angeles. Ariana também pagará as despesas com os advogados.

Vale lembrar que Grande, de 30 anos, e Gomez, de 28, casaram em maio de 2021. A artista está agora namorando com Ethan Slater, estrela quem com contracenou no espetáculo 'Wicked'.