Chef e apresentador ganhador do Emmy, morre após reação alérgica

O chef Michael Chiarello, de 61 anos, morreu na sexta-feira (7) devido a uma reação alérgica. Ele era uma das estrelas da televisão norte-americana, com presença em vários programas do canal Food Network.

Segundo um comunicado da empresa do chef, não se sabe o que provocou a reação. Apenas foi informado que a alergia levou a um choque anafilático, um tipo de reação alérgica grave que pode ser fatal.

Chiarello era conhecido por seu estilo de culinária italiana-americana. Ele apresentava o programa "Easy Entertaining with Michael Chiarello", que ganhou três prêmios Emmy. Também participou de outros programas de sucesso, como "Top Chef", "Top Chef Masters" e "The Next Iron Chef".

O chef tinha mais de oito livros publicados e contava com vários restaurantes na Califórnia, nos Estados Unidos. O Coqueta e o Bottega eram alguns dos mais conhecidos.

"O seu brilhantismo culinário, criatividade sem limites e compromisso inabalável com a família estavam na sua essência. Uniu as pessoas através da alegria das refeições e criou memórias duradouras à mesa", disse a família em comunicado.

