Treta em casa: As brigas de família dos famosos!

Relações cortadas: As brigas de família dos famosos! - Nenhuma família é perfeita e, apesar das celebridades tentarem abafar desavenças entre parentes para evitarem escândalos, algumas rixas acabaram ganhando os holofotes. Lembra quando Tiago Abravanel surpreendeu ao dizer que mal tinha contato com o avô, Silvio Santos? E o barraco envolvendo o campeão do surfe Gabriel Medina, que deixou de falar com a mãe por um tempo? Teve cantora brasileira que não quis mais ter contato com o filho e outra estrela que entrou com medida protetiva contra o pai! Outras celebridades, como a ex-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro e a atriz Ana Paula Arósio, também se envolveram em tretas familiares. Clique na galeria e relembre algumas das brigas mais marcantes entre as celebridades e seus parentes.

