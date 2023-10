Roger Waters perde a paciência com fãs que conversavam em show

A postura um tanto quanto estranha de Roger Waters no início do show do álbum "The Dark Side of the Moon - Redux", em Londres, no último sábado, 7 de outubro, está dando o que falar.

O cantor dividiu a apresentação em duas partes, sendo que a primeira delas consistia apenas na leitura de sua recente autobiografia.

De acordo com o Daily Mail, Waters se sentiu incomodado ao ouvir várias pessoas no público conversando e interrompeu a apresentação, gritando: "Se vocês querem contar histórias, contem-nas no seu tempo, para o seu público, no seu teatro!".

Quando alguns dos fãs em questão optaram por abandonar a sala de espetáculos, o cantor disse: "Vão se f***r".

Apesar disso, Waters acabou sendo aplaudido de pé por várias das pessoas que escolheram assistir ao show até o fim.

