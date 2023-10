Famosos comentam sobre conflito armado entre Israel e o Hamas

No último fim de semana, o mundo sofreu com mais um ataque. O grupo islâmico Hamas lançou uma operação militar contra Israel e o massacre ao festival de música Tribe of Nova ficará para a história.

Perante as notícias sobre o conflito armado entre Israel e o Hamas, muitas reações surgiram nas redes sociais, incluindo de caras muito conhecidas.

Mark Hamill, por exemplo, fez questão de destacar que a "América está com Israel".

O ator Elijah Wood se manifestou publicamente, mostrando-se contra o "grupo terrorista" Hamas que "está atacando civis por terra, ar e mar". Na mesma publicação, apela ainda a que se use a "voz para denunciar o terrorismo".

Madonna se mostrou de coração partido com o que está acontecendo em Israel. "É incompreensível. Os conflitos não podem ser nunca resolvido scom violência. [...] O meu coração está com Israel", afirmou, mostrando-se devastada com todas as "vítimas inocentes que foram mortas".

Desde o ataque ao festival de música que Gal Gadot tem vindo a se manifestar nas redes sociais, confessando que está de "coração apertado" com todas as notícias que chegam sobre o conflito.

"Estou com Israel e você também devia estar", escreveu Gal Gadot numa outra publicação, condenando os "atos terroristas".

Entre as muitas reações de famosos, está a mensagem de Natalie Portman. A atriz também se mostrou ao lado do povo de Israel.

Vale lembrar que Gigi Hadid também já comentou os ataques a Israel lançados pelo grupo islâmico Hamas. A modelo, de 28 anos e de origem palestina, condenou a morte de cidadãos inocentes, sobretudo de crianças.

Já a ex-estrela da indústria pornográfica Mia Khalifa compartilhou uma opinião que gerou controvérsia junto dos seguidores, uma vez que ela disse estar ao lado da Palestina (não do grupo terrorista).