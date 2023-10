Amigo de Bruce Willis diz que o ator "perdeu a alegria de viver"

Os últimos tempos na vida de Bruce Willis têm sido difíceis, desde que o ator foi diagnosticado com demência frontotemporal, em fevereiro de 2023.

Apesar de todas as dificuldades, o ator norte-americano, de 68 anos, tem contado com o apoio da família, da ex-mulher e de vários amigos, como o realizador e produtor Glenn Gordon Caron.

Caron, que é amigo de Willis há muitos anos, confessou em entrevista ao The Post que tem tentado visitar o ator pelo menos uma vez por mês, desde que soube da doença.

"O que torna isso tão alucinante é que bastava ter passado algum tempo com o Bruce para saber que não havia ninguém que tivesse mais alegria de viver do que ele", disse Caron. "Ele adorava a vida, adorava acordar todas as manhãs e tentar viver a vida ao máximo."

Caron explicou que o ator agora vê a vida "através de uma tela". "Nos primeiros três minutos ele sabe quem eu sou. Nem todas as interações dele agora são verbais. Ele era um leitor voraz, embora não quisesse que as pessoas soubessem disso, e agora não lê. Todas essas capacidades já não estão ao alcance dele, mas ele ainda é o Bruce."

A demência frontotemporal é uma doença neurodegenerativa que afeta a comunicação verbal, os movimentos e o comportamento. A doença, atualmente, não tem cura.

