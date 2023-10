O look de Taylor Swift na pré-estreia de 'Taylor Swift: The Eras Tour'

Taylor Swift chamou a atenção com o look que usou na pré-estreia do filme 'Taylor Swift: The Eras Tour', nesta quarta-feira, em Los Angeles.

A artista usou um vestido floral azul brilhante sem alças da grife Oscar de la Renta. A cantora também apostou em um toque de azul na maquiagem.

Para completar o visual, ela escolheu um colar de diamantes, pulseiras e anéis simples e sandálias de salto alto em tons de azul.

Veja algumas imagens de Taylor Swift no evento.

