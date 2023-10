Chris Evans exibe aliança de casamento pela primeira vez em público

A estrela de 'Capitão América' não passou despercebida na Comic Con de Nova York Isto porque Chris Evans foi visto com a aliança de casamento.

Foi ao posar com uma fã que o ator mostrou o tal anel, fotografia que foi depois publicada na rede social X (antigo Twitter).

Vale recordar que Chris Evans se casou com a atriz luso-portuguesa Alba Baptista no mês de setembro.

so happy to meet chris evans again ? @NY_Comic_Con pic.twitter.com/JdU47PyhjB