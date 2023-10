Jada Pinkett Smith garante que não traiu Will Smith

Jada Pinkett Smith garantiu que não traiu Will Smith, apesar do envolvimento que teve com o cantor August Alsina em 2015.

Em entrevista ao TalkShopLive, Jada disse que já estava separada de Will nessa época. "Estou em paz. Estou feliz. E, com toda a honestidade, adoro como estou agora", afirmou.

Jada e Will estão casados há 25 anos, mas já declararam publicamente que não são um casal tradicional. Em 2020, eles revelaram no programa Red Table Talk que estavam em um relacionamento aberto.

No livro de memórias que lançará em novembro, Jada promete contar mais detalhes sobre seu relacionamento com Will.

