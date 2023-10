Amiga de infância de Elizabeth II critica Meghan e diz ter pena de Harry

Lady Glenconner, amiga de infância da rainha Elizabeth II, teceu críticas a Meghan Markle, ressaltando que a ex-atriz pensou que a vida na realeza iria ser apenas de glamour.

Glenconner, de 91 anos, que foi uma das damas de honra de Elizabeth II quando ela foi coroada em 1953, afirma que na sua opinião a duquesa de Sussex achou que iria ser tratada como uma estrela de cinema.

"Acho que em relação à Meghan é que ela não fazia ideia do que era esperado dela", explicou no podcast 'Rosebud with Gyles Brandreth'.

"Penso que ela achou que ia ser outro tipo de atriz", argumentou.

Ora, na visão de Glenconner, ser membro da família real pode ser "extremamente aborrecido". "Foi muito triste e sinto muito pelo Harry", completa.

Recorde-se que Lady Glenconner foi também dama de companhia da princesa Margarida, irmã da rainha Elizabeth II.

