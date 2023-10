Receita de Vladimir Brichta é detonada no Panelaço Ao Vivo: 'Não tem gosto'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Ana Clara se divertiu, nesta quinta-feira (26), com seus dois convidados do Panelaço Ao Vivo (GNT), João Vicente de Castro e Vladimir Brichta. Os dois apresentadores do "Papo de Segunda" marcaram presença na atração da ex-BBB e Brichta teve a missão de apresentar uma receita que adora: espaguete com camarão.

A premissa do Panelaço Ao Vivo é comandar uma conversa informal, enquanto Ana Clara e seus convidados preparam a receita. No final, tudo tem que estar pronto. Mesmo admirados com a beleza visual do prato, o sabor não teve a mesma reação do trio.

"Bom é mentira que está. Não tá bom", disse João, começando a rir. "Quando eu passei os ingredientes em casa eu falei que 'já sei que vai fracassar,' quando eu entrei eu falei 'vou fracassar'. Fracassei", brincou Brichta.

Ana Clara, já encolhida de tanto rir, deu sua sentença: "Não tem gosto de absolutamente nada. Não tem gosto de sal, pimenta, camarão, só tem gosto de creme de leite."

