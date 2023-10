Romance de Taylor Swift e Travis Kelce "cada vez mais sério"

Parece que o romance entre Taylor Swift e Travis Kelce está tornando-se cada vez mais sério.

Uma fonte próxima do casal disse à revista People que as coisas estão ficando "mais sérias" entre a cantora, de 33 anos, e o jogador do Kansas City Chiefs, de 34.

“Está rapidamente tornando-se mais sério. Eles compartilham uma forte ética de trabalho e têm um grande apreço pela vida e pelas suas carreiras, além de fortes laços familiares e valores", disse a fonte.

Kelce também é "doce, engraçado e simplesmente incrível de se ter por perto", acrescenta ainda. Na noite da última segunda-feira, Swift e Travis saíram para jantar num restaurante no Missouri, um dia depois de a artista ter visto o Kansas City Chiefs defrontar o Los Angeles Chargers no Arrowhead Stadium.

Leia Também: O que mais tenho feito é fisioterapia, diz Kayky Brito ao mostrar rotina de exercícios