Celebridades que sofrem dismorfia corporal - Muitas pessoas se preocupam com a sua aparência física. É completamente normal notar nossas “imperfeições”, seja uma dobrinha ou um nariz torto. Pessoas que sofrem dismorfia corporal, porém, têm uma fixação tão forte em suas “imperfeições” que não conseguem se ver como um todo. Quando elas se olham no espelho, essa é a única coisa que enxergam e acreditam que isso também é a única coisa que os outros veem nelas. Esse distúrbio pode ter um impacto profundo, levando à ansiedade e à depressão. Embora as doenças mentais estejam se tornando menos estigmatizadas no século XXI, as questões relacionadas com a aparência e a imagem corporal estão sendo cada vez mais divulgadas. Siga na galeria para entender melhor o que é dismorfia corporal e ouvir os famosos que convivem com isso.

