Travis Barker revela o nome do filho com Kourtney Kardashian

Travis Barker é, possivelmente, a última pessoa a quem se deve contar um segredo. O baterista dos Blink-182 deu uma entrevista ao podcast 'One Life One Chance', na qual acabou por falar, de forma acidental, o nome do filho que irá ter muito em breve com Kourtney Kardashian.

Em certo momento, durante a conversa com Toby Morse, Travis disse que não poderia marcar presença num evento de solidariedade dado que o mesmo acontece na "semana prevista do Rocky".

O artista disse ainda que o nascimento irá acontecer perto da primeira semana de novembro.

Vale lembrar que este será o primeiro filho de Kourtney e Travis. Os dois começaram a namorar em 2020 e casaram-se dois anos depois.