Os famosos que nos deixaram em 2023 - Várias personalidades já nos deixaram em 2023. Atores emblemáticos, estrelas da música, estilistas, jornalistas e personalidades do esporte morreram neste ano. A mais recente perda foi da atriz Elizangela, que morreu no dia 3 de novembro, aos 68 anos. A artista não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. Na televisão, ela era conhecida por papéis em novelas da Globo, como 'Ti Ti Ti', 'Senhora do Destino' e 'A Força do Querer'. Sua última participação em uma trama foi em 'A Dona do Pedaço', de 2019. Nesta galeria, prestamos homenagem às figuras famosas que faleceram em 2023. Clique e relembre.

© <p>TV Globo/Mauricio Fidalgo</p>