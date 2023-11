Famosos que perderam a virgindade com outros famosos! - Algumas estrelas entram no meio artístico muito jovens e acabam passando pela fase de descobertas junto com outros astros. Outros famosos resolveram guardar sua intimidade para depois do casamento e acabaram perdendo a virgindade com seus parceiros também famosos. De qualquer maneira, a experiência é tão estressante para as estrelas quanto é para nós! Na galeria, descubra quais famosos perderam a virgindade com outros famosos!

© NL Beeld/AgNews/Getty Images