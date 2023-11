Deborah Secco usa look de toalha para Prêmio Multishow 2023

Deborah Secco nunca passa despercebida nos eventos em que marca presença, mas a atriz conseguiu ir ainda mais longe na edição de 2023 do Prêmio Multishow.

Deborah surgiu com um look composto por um top e uma saia comprida, ambos com um tecido branco que, pela textura, faz lembrar uma toalha de banho. A artista surgiu ainda com o que parece ser uma toalha enrolada no cabelo.

"Com a correria das gravações nem tive tempo de me preparar. Saí do banho e vim", brincou Deborah, numa referência ao fato de fazer parte do elenco de 'Elas por Elas', a novela das 18h da Globo.

A criatividade deste visual está sendo muito elogiada pelos fãs mas há quem considere que a ideia não corresponde com um evento como este. Leia as opiniões e veja o visual com detalhe mais abaixo.

