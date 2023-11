'Estou dilacerado', diz namorado de Luana Andrade, ex-'Power Couple'

Nesta terça-feira, 7 de novembro, João Hadad, o parceiro de Luana Andrade, compartilhou suas emoções nas redes sociais após a trágica perda da modelo durante um procedimento de lipoaspiração. Os dois participaram do programa Power Couple Brasil, da Record TV, e compartilharam dois anos juntos. "É com profunda tristeza e um coração pesaroso que me despeço de minha amada Luana", escreveu em uma postagem no Instagram.

"Estou completamente devastado, vivendo o meu pior pesadelo. Uma parte de mim se foi. É com imensa tristeza e uma dor profunda no coração que me despeço de minha querida Luana, minha princesa, minha adorável. Compartilhamos dois anos de momentos felizes, e palavras não podem expressar o quão afortunado fui... Juntos, construímos uma história bela e vivemos nossos sonhos intensamente", acrescentou.