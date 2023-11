Lucas promete oficializar namoro com Jaquelline caso escapem da eliminação de A Fazenda 15

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas Souza está preocupado com a sétima eliminação de A Fazenda 15. O peão, que já está na berlinda por ter sido escolhido ( poder laranja) para substituir o participante mais votado da casa e vetado da prova do fazendeiro, torce para não disputar a roça com Jaquelline Grohalski, com quem mantém um affair no reality. Ele fez até uma promessa, caso os dois continuem no jogo.

"Se eu e você voltarmos, eu te peço em namoro!", disse Lucas. "Ah, vai te lascar!", respondeu a ex-BBB não levando muito à sério a proposta do ex-marido de Jojo Todynho. Os dois disputam a permanência na atração com Henrique Martins e Yuri Meirelles. "Tu não vai aceitar, não? Tu não vai querer namorar comigo, não?", perguntou o influenciador.

"A gente vai ser amigo independente de qualquer coisa...", explicou Jaquelline, que se surpreendeu com a afirmação de Lucas sobre o desejo de encontrar com ela fora do confinamento: "Lá fora, se eu sair, eu vou te esperar..."Você vai me esperar?", perguntou Lucas Souza. Jaquelline mandou: "Espero!".

