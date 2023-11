Acidente com equipe de Shania Twain faz 13 feridos; veja as imagens

Um acidente envolvendo o ônibus da turnê da cantora Shania Twain deixou 13 pessoas feridas na quarta-feira (8), no Canadá. A informação foi divulgada por um porta-voz das autoridades canadenses.

O comunicado, citado pelo Entertainment Tonight, esclarece que nenhuma das vítimas corre perigo de vida e que todas elas já foram levadas para o hospital. Shania Twain não estava no ônibus no momento do acidente.

De acordo com representantes da cantora, o acidente ocorreu devido a condições climáticas adversas. "Vários veículos se depararam com condições de circulação perigosas devido ao mau tempo", disse a equipe da cantora à revista People.



O acidente aconteceu na rodovia Trans-Canada, perto de Saskatoon, Saskatchewan. O ônibus da turnê de Shania Twain colidiu com um caminhão.

As autoridades canadenses ainda estão investigando as causas do acidente.