Rixa entre famosos: lembra de como elas começaram?

Brigas entre famosos que todo mundo ficou sabendo, mas não lembra como começou - Mark Zuckerberg e Elon Musk, por exemplo, estão nas manchetes desde junho de 2023, quando a rivalidade dos magnatas da tecnologia chegou ao nível de absurdo. Tudo começou quando o dono do Twitter incitou os usuários, tirando sarro das novas habilidades de jiu-jitsu do CEO da Meta. "Estou pronto para uma luta na jaula se ele estiver lol", disse Musk. O fundador do Facebook ficou irado e respondeu inesperadamente no Instagram no dia seguinte, tirando uma captura de tela do comentário escrevendo: "Envia a localização". Musk então respondeu: "Vegas Octagon", que é um dos locais mais famosos dos Estados Unidos para lutas de alto nível no UFC. No entanto, parece que os bilionários podem ter encontrado um local ainda mais impressionante para o confronto. O TMZ informou em 29 de junho de 2023 que o Ministro da Cultura da Itália procurou Zuckerberg para sugerir que a luta acontecesse no Coliseu, em Roma. O anfiteatro de quase 2 mil anos é uma das atrações turísticas históricas mais populares do mundo. Segundo fontes do TMZ, ambas as partes adorariam lutar no Coliseu e Zuckerberg repassou a mensagem ao presidente do UFC, Dana White, que deve organizar e regulamentar a luta, se acontecer... Chocado? Nós também! No entanto, Mark Zuckerberg sofreu um acidente enquanto treinava e a luta deve ser adiada. Clique na galeria e relembre outras desavenças épicas entre famosos, incluindo brasileiros.

© Getty Images