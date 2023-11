Fotos antigas mostram famosos no meio da multidão

Fotos antigas e raras de famosos no meio da multidão - A fama traz algumas coisas no mínimo incômodas para astros e estrelas. Às vezes, acontece até deles se verem cercados por todos os lados, assediados por admiradores em busca de um autógrafo ou até mesmo por membros da imprensa famintos por fofocas. E quando uma multidão se forma em torno de um famoso, a situação pode se tornar um pouco esmagadora. Clique na galeria e se delicie com imagens raras de famosos envolvidos numa verdadeira aglomeração.

© <p>Getty Images</p>