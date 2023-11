Famosos que foram afetados pelos ataques terroristas de 11 de setembro

Famosos que foram diretamente afetados pelos ataques terroristas de 11 de setembro - Os ataques de 11 de setembro de 2001, em Nova York, foram um evento trágico que teve um enorme impacto na vida de muitas pessoas, inclusive famosos. Surpreendentemente, algumas estrelas tinham passagens para o voo 11 da American Airlines que bateu numa das torres, ou deveriam estar no World Trade Center quando os ataques aconteceram. Mas esta galeria não é apenas sobre quases. Algumas celebridades realmente salvaram vidas, enquanto outras ficaram devastadas ao perderem pessoas queridas. Clique na galeria a seguir e conheça os famosos que tiveram uma conexão pessoal com os eventos do 11 de Setembro.

© <p>Getty Images</p>