Atriz Ísis Freitas morre aos 22 anos, após internação por tuberculose

Neste domingo (12), morreu a atriz Ísis Freitas, aos 22 anos, no Rio de Janeiro, após ser diagnosticada com tuberculose e ficar internada em estado grave. A informação foi comunicada pela equipe da artista em suas redes sociais.

"Infelizmente perdemos sim nossa atriz. Ainda não temos mais detalhes, a família não divulgou a causa do falecimento. Estamos muito tristes e comovidos", informou a assessoria de imprensa de Ísis em nota.

Larissa Manoela, Anna Rita Cerqueira, André Luiz Frambach, Orlando Caldeira e Lucas Leto estão entre os famosos que faziam parte do grupo de amigos da atriz.

O sepultamento acontece nesta segunda (13) no cemitério São Francisco Xavier, no bairro do Caju, no Rio.