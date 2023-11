Zero romance? As núpcias mais desastrosas da realeza! - Os casamentos reais são um espetáculo de esplendor e luxo, não é mesmo? O que não significa necessariamente que os noivos, mesmos com suas tiaras e coroas, serão felizes para sempre como nos contos de fadas. Às vezes, as coisas já começam a dar errado nas núpcias e a tão esperada noite, que deveria ser dos sonhos, pode acabar de forma bem sombria... De um Luís XVI sem noção ao vestido manchado da Princesa Diana, aqui estão alguns pesadelos vivenciados por recém-casados ​​​​da realeza. Clique na galeria para descobrir as noites de núpcias reais mais memoráveis ​​da história - e suas surpresas desagradáveis!

© <p>Getty Images</p>