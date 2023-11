Filho de Dana Carvey morre aos 32 anos: "Vamos sentir sempre a sua falta"

Faleceu nesta quarta-feira Dex Carvey, filho mais velho do ator e comediante Dana Carvey, aos 32 anos.

A confirmação do trágico acontecimento foi feita em uma publicação na página de Instagram de Dana Carvey. "Ontem à noite, sofremos uma terrível tragédia", afirmaram Dana e sua esposa, Paula Zwagerman, em nota assinada nesta quinta-feira. A causa da morte de Dex foi revelada como "overdose acidental de drogas".

A nota destacou as múltiplas habilidades de Dex, enfatizando seu talento em música, cinema, comédia e arte, todas cultivadas com grande paixão. Descreveram-no como alguém que amava intensamente a vida, tornando tudo divertido. A família ressaltou o profundo amor de Dex por sua família, amigos e namorada, Kaylee, enfatizando sua natureza admirável como ser humano. O texto encerrou expressando solidariedade com aqueles que enfrentam o vício e oferecendo pensamentos e orações.

Dana Carvey e Paula Zwagerman, casados desde 1983, são também pais de Thomas Carvey, de 30 anos.

