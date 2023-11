Shakira festeja vitória com os filhos nos bastidores do Grammy Latino

Shakira voltou a ser reconhecida pela carreira no mundo da música, tendo somado às conquistas o prêmio Canção do Ano - por 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', tema lançado em conjunto com o DJ e produtor argentino Bizarrap - na 24.ª edição do Grammy Latino.

A artista esteve na cerimônia de entrega dos prêmios que decorreu na noite desta quinta-feira, dia 16 de novembro, em Sevilha, e contou com a companhia dos filhos neste momento especial.

Nos bastidores, mãe e filhos festejaram a vitória com muita alegria e há imagens que perpetuam o momento. Veja na galeria.

Também nas redes sociais foram destacadas imagens dos meninos aplaudindo a mãe na plateia depois da atuação da cantora.

Así es como un hijo aplaude a su mamá! Con Orgullo #LatinGRAMMY #Shakira pic.twitter.com/WFP3UJ9ZzN — Jr (@Chonior) November 17, 2023

