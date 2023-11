Agressões sexuais: Russel Brand já teria sido interrogado pela polícia

Russell Brand, comediante de 48 anos, foi interrogado pela polícia britânica após ser acusado de assédio sexual e estupro.

De acordo com o The Sunday Times e a BBC, o humorista foi interrogado na última semana em uma delegacia de polícia em Londres.

A Polícia Metropolitana, sem citar o nome de Brand, divulgou um comunicado dizendo que "um homem na casa dos 40 anos esteve em uma delegacia no sul de Londres na quinta-feira, 16 de novembro".

O comunicado também informa que o homem prestou depoimento aos detetives sobre as acusações. "As investigações continuam", diz o comunicado.

O comunicado também revela que os interrogatórios foram gravados e podem ser usados em processos judiciais futuros.

O caso veio à tona em setembro, por meio de uma investigação do The Sunday Times que foi transmitida em um documentário no Channel 4. Quatro mulheres acusaram Brand de assédio e abuso sexual, em casos que teriam ocorrido entre 2006 e 2013.

Brand negou todas as acusações, dizendo que seus relacionamentos sempre foram consensuais.

Leia Também: Cantor é baleado após briga de trânsito no Piauí